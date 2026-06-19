Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical Plaine de l’Isle verte Soustons
Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical Plaine de l’Isle verte Soustons lundi 22 juin 2026.
Soustons
Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical
Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:30:00
fin : 2026-06-22 11:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Un temps d’éveil et de découverte pour explorer la musique, chanter, écouter et s’amuser ensemble animé par Aline.
Un temps d’éveil et de découverte pour explorer la musique, chanter, écouter et s’amuser ensemble animé par Aline. .
Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical
A time for learning and discovery, exploring music, singing, listening, and having fun together, led by Aline.
L’événement Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS
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