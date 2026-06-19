Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical Plaine de l’Isle verte Soustons

Soustons

Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 09:30:00

fin : 2026-06-22 11:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Un temps d’éveil et de découverte pour explorer la musique, chanter, écouter et s’amuser ensemble animé par Aline.

Un temps d’éveil et de découverte pour explorer la musique, chanter, écouter et s’amuser ensemble animé par Aline. .

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

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English : Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical

A time for learning and discovery, exploring music, singing, listening, and having fun together, led by Aline.

L’événement Atelier parent-enfant (0-3 ans) Eveil musical Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS