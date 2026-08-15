Atelier parent/enfant Animaux Imaginaires à La Ménitré Espace culturel La Ménitré

Informations pratiques

La Ménitré

Atelier parent/enfant Animaux Imaginaires à La Ménitré

Espace culturel 10 Place du Colonel Léon Faye La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Atelier parent/enfant Animaux Imaginaires à La Ménitré

Parents et enfants pourront fabriquer des animaux imaginaires avec des matériaux récupérés et glanés. Réservation obligatoire. .

Espace culturel 10 Place du Colonel Léon Faye La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

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English :

Parent-Child Workshop: Imaginary Animals at La Ménitré

L’événement Atelier parent/enfant Animaux Imaginaires à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert