Croisière à thème : santé de la Loire, Bateau de Loire Odyssée, La Ménitré
samedi 19 septembre 2026 · Bateau de Loire Odyssée · La Ménitré
Informations pratiques
Croisière à thème : santé de la Loire Samedi 19 septembre, 16h30 Bateau de Loire Odyssée Maine-et-Loire
gratuit, limité à 47 passagers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 16h30
Croisière spéciale Santé du fleuve : Comment vas-tu Loire ?
En compagnie de spécialistes, venez discuter de la santé du plus grand fleuve de France.
Rdv Port Saint Maur – La Ménitré
Réservation : www.loire-odyssee.fr /naviguez
Renseignements : Loire Odyssée / 02 41 57 37 55 / accueil@loire-odyssee.fr
Un évènement soutenu financièrement par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le PLan Loire Grandeur Nature
Bateau de Loire Odyssée Port Saint Maur, 49140 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 57 37 55 http://www.loire-odyssee.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0241573755 »}, {« owner »: {« uid »: 33854008, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « accueil@loire-odyssee.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 47 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 1}], « category »: « CONFERENCE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « accueil@loire-odyssee.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.loire-odyssee.fr »}] [{« link »: « http://www.loire-odyssee.fr »}, {« link »: « mailto:accueil@loire-odyssee.fr »}] À bord, nos médiateurs vous racontent la Loire
La Maison de Loire en Anjou agit pour faire connaître et aimer le fleuve Loire. Ses croisières, proposées sous l’enseigne Loire Odyssée, partent du port Saint-Maur à La Ménitré pour naviguer entre Angers et Saumur.
À bord du bateau de 49 places, ce sont les médiateurs et les pilotes de l’association qui vous accompagnent. Ils partagent ce qu’ils observent au quotidien : les bancs de sable, la faune, la flore, les paysages ligériens et l’histoire du fleuve. Pas un discours rodé, une conversation avec des gens qui consacrent leur travail à la Loire.
La Loire a ses secrets. Ses silences, ses lumières, ses bêtes qu’on ne voit que si on sait où regarder. Sur ce bateau, vous n’êtes pas spectateur, vous êtes dans le fleuve, avec ceux qui le connaissent par cœur.
Réservez votre place et embarquez sur la Loire en ligne ici ou 02 41 57 37 55 parking et toilettes à proximité, accessibilité PMR.
Samedi 19 septembre à 16h30
©Etienne Begouen
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