La Ménitré

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à La Ménitré

Port Saint-Maur La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à La Ménitré

C’est l’histoire d’une petite fille, appelée Victorine Frankenstein, fascinée par la nature et par tout ce qui vit et bouge sur Terre. Un jour, une question lui saute à la figure pourquoi y a-t-il des êtres en vie et des êtres morts ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’on appelle la vie ? Comme la petite Victorine aime faire des expériences, un soir, seule dans le secret de sa chambre, avec ce qu’elle a sous la main, elle décide de créer un être et, au moyen d’une décharge électrique, de lui insuffler la vie. La créature qui naît de cette expérience ne correspond à aucune norme, à aucune règle. Commence alors pour la petite fille et sa monstre une aventure fantastique… .

Port Saint-Maur La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99

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English :

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Frankenstein Harvest Tour at La Ménitré

L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de l’Anjou Vert