Atelier Parent-Enfant chez Vagues et Chineries Le mémo des glaces Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Atelier Parent-Enfant chez Vagues et Chineries Le mémo des glaces

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif par Duo.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Christelle vous accompagne dans la création de votre jeu de mémo en forme de batônnets de glace !

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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com

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English : Parent-Child Workshop at Vagues et Chineries The Ice Cream Memo

Christelle will help you create your own memory game shaped like popsicles!

L’événement Atelier Parent-Enfant chez Vagues et Chineries Le mémo des glaces Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage