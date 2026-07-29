Atelier Parent-Enfant chez Vagues et Chineries Le mémo des glaces Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage
mercredi 29 juillet 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Atelier Parent-Enfant chez Vagues et Chineries Le mémo des glaces
Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif par Duo.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Christelle vous accompagne dans la création de votre jeu de mémo en forme de batônnets de glace !
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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com
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English : Parent-Child Workshop at Vagues et Chineries The Ice Cream Memo
Christelle will help you create your own memory game shaped like popsicles!
L’événement Atelier Parent-Enfant chez Vagues et Chineries Le mémo des glaces Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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