Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées Rue du Lac Beauvallon
Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées Rue du Lac Beauvallon samedi 20 juin 2026.
Beauvallon
Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées
Rue du Lac Au Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Créez ensemble votre couronne de fleurs séchées et repartez avec votre création lors de cet atelier parent-enfant. Un moment créatif et complice à partager !
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Rue du Lac Au Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 42 75 41 ateliersk@outlook.fr
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English :
Create a wreath of dried flowers together, and leave with your own creation during this parent-child workshop. A creative moment to share!
L’événement Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées Beauvallon a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme