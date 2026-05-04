Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées Rue du Lac Beauvallon

Beauvallon

Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées

Rue du Lac Au Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Créez ensemble votre couronne de fleurs séchées et repartez avec votre création lors de cet atelier parent-enfant. Un moment créatif et complice à partager !

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Rue du Lac Au Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 42 75 41 ateliersk@outlook.fr

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English :

Create a wreath of dried flowers together, and leave with your own creation during this parent-child workshop. A creative moment to share!

L’événement Atelier Parent-Enfant couronne de fleurs séchées Beauvallon a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme