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Les 30 ans des villages botaniques de la Drôme Beauvallon

Les 30 ans des villages botaniques de la Drôme Beauvallon samedi 6 juin 2026.

Ville : 26800 Beauvallon

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Beauvallon

Les 30 ans des villages botaniques de la Drôme

Beauvallon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le public est invité à découvrir gratuitement des parcours mettant en valeur une grande diversité de végétaux, parfois méconnus, à l’occasion de cette exposition.
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Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   vbdcommunication@gmail.com

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English :

The public is invited to take part in the exhibition and discover a wide variety of plants, some of them little-known, free of charge.

L’événement Les 30 ans des villages botaniques de la Drôme Beauvallon a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme

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