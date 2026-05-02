Beauvallon

Les 30 ans des villages botaniques de la Drôme

Beauvallon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le public est invité à découvrir gratuitement des parcours mettant en valeur une grande diversité de végétaux, parfois méconnus, à l’occasion de cette exposition.

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Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vbdcommunication@gmail.com

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English :

The public is invited to take part in the exhibition and discover a wide variety of plants, some of them little-known, free of charge.

L’événement Les 30 ans des villages botaniques de la Drôme Beauvallon a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme