Atelier parent/enfant Immersion musicale Espace rencontre du Foirail Pau
Atelier parent/enfant Immersion musicale Espace rencontre du Foirail Pau samedi 30 mai 2026.
Pau
Atelier parent/enfant Immersion musicale
Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un moment de découverte de sons, d’instruments, de chant pour petits et grands. Laissez-vous embarquer et voguer avec la compagnie A Noize pour ce moment musical de calme et de partage.
Deux horaires pour deux tranches d’âge différentes
– 10h à 11h 3 mois-2 ans
– 11h à 12h 2 ans-5ans
Inscription obligatoire .
Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com
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English : Atelier parent/enfant Immersion musicale
L’événement Atelier parent/enfant Immersion musicale Pau a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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