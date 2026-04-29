Atelier parent/enfant Immersion musicale Espace rencontre du Foirail Pau

Pau

Atelier parent/enfant Immersion musicale

Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un moment de découverte de sons, d’instruments, de chant pour petits et grands. Laissez-vous embarquer et voguer avec la compagnie A Noize pour ce moment musical de calme et de partage.

Deux horaires pour deux tranches d’âge différentes

– 10h à 11h 3 mois-2 ans

– 11h à 12h 2 ans-5ans

Inscription obligatoire .

Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com

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English : Atelier parent/enfant Immersion musicale

L’événement Atelier parent/enfant Immersion musicale Pau a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau