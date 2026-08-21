Atelier Parents enfants (3 – 6 ans), Médiathèque le Puits au Chat, Blain
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque le Puits au Chat · Blain
Informations pratiques
Atelier Parents enfants (3 – 6 ans) Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque le Puits au Chat Loire-Atlantique
atelier limité à 16 enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Imaginé par les deux musiciennes Sarah Clénet et Anne-Laure Lejosne, le Labo Ludi Musique est un espace composé de trois installations sonores propice à l’écoute et au jeu musical. Spécialement conçu pour les enfants en autonomie ou avec un adulte compagnon de jeu, le Labo Ludi Musique est une invitation à manipuler, interagir de façon ludique et sensorielle, écouter les yeux fermés et jouer en suivant des règles de jeu. L’occasion de laisser pousser ses oreilles et de vivre un moment d’initiation à la musique électroacoustique !
Production Cie La tête la première
Coproduction CNCM Athénor
Création : festival Ty Babel mars 2025
Médiathèque le Puits au Chat Passage Sophie Scholl Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 79 05 30 https://bibliotheques-pays-de-blain.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 79 05 30 »}] 700 m² pour faire le plein de culture et de découvertes en plein centre-ville de Blain. Parking à proximité
Biblis en folie 2026
©Sarah Clénet et Anne-Laure Lejosne
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