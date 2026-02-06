Installations sonores : le Labo Ludi-Musique, Médiathèque le Puits au Chat, Blain

Informations pratiques

Installations sonores : le Labo Ludi-Musique Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque le Puits au Chat Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Imaginé par les deux musiciennes Sarah Clénet et Anne-Laure Lejosne, le Labo Ludi Musique est un espace composé de trois installations sonores propice à l’écoute et au jeu musical. Spécialement conçu pour les enfants en autonomie ou avec un adulte compagnon de jeu, le Labo Ludi Musique est une invitation à manipuler, interagir de façon ludique et sensorielle, écouter les yeux fermés et jouer en suivant des règles de jeu. L’occasion de laisser pousser ses oreilles et de vivre un moment d’initiation à la musique électroacoustique !

Production Cie La tête la première

Coproduction CNCM Athénor

Création : festival Ty Babel mars 2025

Médiathèque le Puits au Chat Passage Sophie Scholl Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 79 05 30 https://bibliotheques-pays-de-blain.fr/ 700 m² pour faire le plein de culture et de découvertes en plein centre-ville de Blain. Parking à proximité

Biblis en folie 2026

©Sarah Clénet et Anne-Laure Lejosne