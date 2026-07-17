Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Safari au musée (modelage argile), Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Safari au musée (modelage argile) Samedi 25 juillet, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00

Un moment de création artistique et d’échange autour des œuvres à partager en famille (à partir de 3 ans).

Dessin, collage, modelage : des techniques accessibles où adultes et enfants découvrent ensemble, sur un même plan.

Thèmes de l’atelier : Safari au musée

> Durée : 2h

> Réservation minimum pour un adulte et un enfant

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996319 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Un moment de création artistique à partager en famille (à partir de 3 ans).

mairie de Toulouse