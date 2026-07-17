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Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Safari au musée (modelage argile), Musée des Augustins, Toulouse

samedi 25 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Safari au musée (modelage argile), Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Safari au musée (modelage argile) Samedi 25 juillet, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00

Un moment de création artistique et d’échange autour des œuvres à partager en famille (à partir de 3 ans).
Dessin, collage, modelage : des techniques accessibles où adultes et enfants découvrent ensemble, sur un même plan.
Thèmes de l’atelier : Safari au musée
> Durée : 2h
> Réservation minimum pour un adulte et un enfant

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996319 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Un moment de création artistique à partager en famille (à partir de 3 ans).

mairie de Toulouse

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