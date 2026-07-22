ATELIER PARENTS ENFANTS Lattes
mercredi 22 juillet 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
ATELIER PARENTS ENFANTS
Chemin de l’Etang Lattes Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28
RDV le dimanche 8 mars pour un atelier parent/enfant. Au programme, découverte des traces et indices de présence des animaux qui se cachent au Méjean.
Au cours d’une sortie ludique, venez éveiller votre curiosité et partager un moment nature sur le site naturel protégé du Méjean.
►Tous les mercredis
Cigo’land: 8 juillet
Mission botanica Le génie des plantes 22 juillet 5 août 19 août
En quête d’insectes 15 juillet 29 juillet 12 août 26 août
►Tous les vendredis
Natur’ailes 10 juillet 17 juillet 24 juillet 31 juillet
7 août 14 août 21 août 28 août
A destination des enfants
Sur inscriptions par téléphone 04 67 22 12 44
Tarifs Adulte 5 €, enfant de 3 à 17 ans 3 €, moins de 3 ans gratuits .
Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Sunday March 8 for a parent/child workshop. On the program: discover the tracks and signs of animals hiding in the Méjean.
L’événement ATELIER PARENTS ENFANTS Lattes a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER
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