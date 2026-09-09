Atelier parents et enfants, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier parents et enfants Mercredi 23 septembre, 10h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/soleglace »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Expression corporelle, animé par l’association Soleglace.
Canva
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