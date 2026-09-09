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Atelier parents et enfants, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Atelier parents et enfants, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Atelier parents et enfants Mercredi 23 septembre, 10h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Soleglace

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/soleglace »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Expression corporelle, animé par l’association Soleglace.

Canva

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