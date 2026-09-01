Atelier Paroles et corps RISCLE Riscle
lundi 14 septembre 2026 · RISCLE · Riscle
Informations pratiques
Riscle
Atelier Paroles et corps
RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-09-14 17:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Se cacher, se révéler, se surprendre, prendre confiance… en déployant son imaginaire, en exprimant ses émotions, en s’engageant corporellement… dans un espace de rencontre de soi et de l’autre !
Avec Julianne, Corinne et Sylvie.
Tout public.
L’association Pierre et Terre a pour but d’informer et d’accompagner le public dans la connaissance et la concrétisation de projets alternatifs écocitoyens. .
RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org
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English :
Hiding, revealing oneself, surprising oneself, gaining confidence… by letting one’s imagination run wild, expressing one’s emotions, and engaging physically… in a space where one encounters both oneself and others!
With Julianne, Corinne, and Sylvie.
For all ages.
L’événement Atelier Paroles et corps Riscle a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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