Visite de l’écocentre Pierre & Terre RISCLE Riscle

Visite de l’écocentre Pierre & Terre

RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Venez découvrir l’association et les valeurs qu’elle porte à travers l’expérience de la construction de l’écocentre un bâtiment performant, exemplaire, écologique et économique construit à partir de matériaux locaux naturels non traités ; l’assainissement écologique les toilettes sèches et les filtres à broyat de bois.

.

RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the association and the values it stands for through the experience of building the ecocenter: a high-performance, exemplary, ecological and economical building constructed from natural, untreated local materials; ecological sanitation: dry toilets and woodchip filters.

L’événement Visite de l’écocentre Pierre & Terre Riscle a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65