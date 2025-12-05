Vide-greniers de Swing Manouche RISCLE Riscle

Riscle

Vide-greniers de Swing Manouche

RISCLE Place des Arènes Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez fouiller, découvrir et dénicher des trésors cachés lors de ce vide-greniers. Une occasion unique pour petits et grands de faire des bonnes affaires, de vider vos greniers ou de trouver des objets vintage, des livres, des vêtements, des jouets, des meubles, des décorations et bien plus encore !

Buvette et restauration sur place.

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RISCLE Place des Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 24 79 42 36 swingmanouche.contact@gmail.com

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English :

Come and rummage, discover and unearth hidden treasures at this garage sale. It’s a unique opportunity for young and old to grab a bargain, clear out your attic or find vintage items, books, clothes, toys, furniture, decorations and much more!

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers de Swing Manouche Riscle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65