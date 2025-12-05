Vide-greniers de Swing Manouche RISCLE Riscle
Vide-greniers de Swing Manouche RISCLE Riscle dimanche 5 juillet 2026.
Riscle
Vide-greniers de Swing Manouche
RISCLE Place des Arènes Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez fouiller, découvrir et dénicher des trésors cachés lors de ce vide-greniers. Une occasion unique pour petits et grands de faire des bonnes affaires, de vider vos greniers ou de trouver des objets vintage, des livres, des vêtements, des jouets, des meubles, des décorations et bien plus encore !
Buvette et restauration sur place.
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RISCLE Place des Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 24 79 42 36 swingmanouche.contact@gmail.com
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English :
Come and rummage, discover and unearth hidden treasures at this garage sale. It’s a unique opportunity for young and old to grab a bargain, clear out your attic or find vintage items, books, clothes, toys, furniture, decorations and much more!
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide-greniers de Swing Manouche Riscle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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