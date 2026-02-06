Audition de l’école de musique Place des Arènes Riscle dimanche 5 juillet 2026.

Riscle

Audition de l’école de musique

Place des Arènes Arènes Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’école de musique intercommunale Armagnac Adour est ravie de vous accueillir le dimanche 5 juillet 2026 à 10h30, aux Arènes Jean-Pierre Longepee à Riscle pour l’audition de fin d’année.

Venez profiter d’un moment festif et convivial dans ce beau lieu avec nous

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Place des Arènes Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43 ccaa@armagnacadour.fr

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English :

The Armagnac Adour Intermunicipal Music School is delighted to welcome you on Sunday, July 5, 2026, at 10:30 a.m., at the Arènes Jean-Pierre Longepee in Riscle for the end-of-year recital.

Come join us for a festive and friendly gathering in this beautiful venue.

L’événement Audition de l’école de musique Riscle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65