Audition de l’école de musique Place des Arènes Riscle
Audition de l’école de musique Place des Arènes Riscle dimanche 5 juillet 2026.
Riscle
Audition de l’école de musique
Place des Arènes Arènes Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’école de musique intercommunale Armagnac Adour est ravie de vous accueillir le dimanche 5 juillet 2026 à 10h30, aux Arènes Jean-Pierre Longepee à Riscle pour l’audition de fin d’année.
Venez profiter d’un moment festif et convivial dans ce beau lieu avec nous
.
Place des Arènes Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43 ccaa@armagnacadour.fr
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English :
The Armagnac Adour Intermunicipal Music School is delighted to welcome you on Sunday, July 5, 2026, at 10:30 a.m., at the Arènes Jean-Pierre Longepee in Riscle for the end-of-year recital.
Come join us for a festive and friendly gathering in this beautiful venue.
L’événement Audition de l’école de musique Riscle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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