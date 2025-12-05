Festival Spirale à Riscle Route de Saint-Mont Riscle
Festival Spirale à Riscle Route de Saint-Mont Riscle vendredi 10 juillet 2026.
Riscle
Festival Spirale à Riscle
Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Un festival pluridisciplinaire et écoresponsable
Chaque année, Spirale organise le Festival Spirale à Riscle, un événement incontournable qui se déroule sur trois jours. Ce festival propose une quinzaine de spectacles vivants, allant du théâtre au cirque, en passant par la danse, la marionnette et la musique, destinés à tous les publics.
Le festival se distingue par son engagement écologique utilisation de vaisselle lavable, toilettes sèches, alimentation bio et locale, réduction des déchets, et promotion du covoiturage. Ces initiatives visent à réduire l’impact environnemental de l’événement et à sensibiliser le public aux enjeux écologiques .
Vendredi 10 juillet:
16h , Visite guidée de l’Écocentre Pierre & Terre en ouverture ( gratuit)
18h30, Vernissage de l’expo photo association Peleyre ( gratuit)
19h30, Apéritif en musique
21h30, Jours Cie Kiroul + concert live
Sam 11et Dim 12 juillet
Aprés-midi, 13h30 à 20h
À table Cie Marc en solo Le cri du Lycaon Cie Parpaing Caillasse Cie Le Guichet Le Cirque des Puces Savantes Cie Les Petits Miracles Avant que ça passe Collectif Al Dente-Esacto Lido Le Lido Les Jokers Simon le Tadjiguin
Repas 19h30 à 20h45, Restauration Bio & local
Crêpes & glaces
Expos
Manèges et jeux
Buvette
Soirée à partir de 21h30
Samedi La Brise de la Pastille Galapiat Cirque + concert live
Dimanche Le PP Project Cie Les Involtes + Oztazic Karaoké Live
.
Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 prod@festivalspiraleariscle.fr
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English :
A multi-disciplinary, eco-responsible festival
Every year, Spirale organizes the Festival Spirale in Riscle, a not-to-be-missed three-day event. The festival features some fifteen live performances, ranging from theater and circus to dance, puppetry and music, for all audiences.
The festival is distinguished by its ecological commitment: use of washable crockery, dry toilets, organic and local food, waste reduction, and promotion of car pooling. These initiatives aim to reduce the environmental impact of the event and raise public awareness of ecological issues.
Friday, July 10:
4pm, Guided tour of the Pierre & Terre Ecocentre (free)
6:30pm, Opening of the photo exhibition of the Peleyre association (free)
7:30pm, Musical aperitif
9:30pm, Jours ? Cie Kiroul + live concert
Sat 11 and Sun 12 July
Afternoon, 1:30 pm to 8 pm
À table ? Cie Marc en solo Le cri du Lycaon ? Cie Parpaing Caillasse ? Cie Le Guichet Le Cirque des Puces Savantes ? Cie Les Petits Miracles Avant que ça passe ? Collectif Al Dente-Esacto Lido Le Lido Les Jokers Simon le Tadjiguin
Meal 7.30pm to 8.45pm, Organic & local catering
Crepes & ice creams
Exhibitions
Rides and games
Refreshment bar
Evening from 9:30 pm
Saturday: La Brise de la Pastille ? Galapiat Circus + live concert
Sunday: Le PP Project ? Cie Les Involtes + Oztazic ? Live karaoke
L’événement Festival Spirale à Riscle Riscle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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