Atelier participatif A la découverte des papillons de nuit Jardin partagé Val-au-Perche

Atelier participatif A la découverte des papillons de nuit

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 22:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À la découverte des papillons de nuit

Avec François Radigue de l’Association Faune et Flore de l’Orne

L’auteur de L’Atlas des papillons de l’Orne, François Radigue, nous fera découvrir ces merveilleux habitants de la nuit qui vivent autour de nous et que nous ne connaissons pas. Un expérience… magique !

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 84 30 25 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier participatif A la découverte des papillons de nuit

L’événement Atelier participatif A la découverte des papillons de nuit Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-20 par CdC des Collines du Perche Normand