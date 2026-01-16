Les bestioles du compost Jardin partagé Val-au-Perche

Les bestioles du compost

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez découvrir les fabuleuses bestioles qui travaillent dans le compost lithobie et cloporte, lombric et limace …

Des jeux et des questions pour comprendre ce qui se trame dans la terre et prendre conscience du rôle indispensable de ces petits bêtes qui peuplent le sol.

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 29 22 25

