Brocante Vide grenier place des teilleuls Val-au-Perche

Brocante Vide grenier

place des teilleuls Le Theil sur Huisne Val-au-Perche Orne

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-28

Brocante Vide grenier, professionnel et particulier, buvette et restauration sur place. .

place des teilleuls Le Theil sur Huisne Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 04 07 43 93

English : Brocante Vide grenier

