Atelier participatif Vie et moeurs des lombrics Jardin partagé Val-au-Perche

Vie et mœurs des lombrics avec Samuel Rébulard, ingénieur-agronome

Nous partirons à la chasse aux vers de terre pour en faire l’inventaire. Nous explorerons leur diversité, leur cycle de vie et leur importance écologique. Attention, nous manipulerons des lombrics, ça ne mord pas mais il ne faudra pas être trop timide.

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 84 30 25 25

