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Atelier participatif de mécanique, séance de vélo-école et balade, place Henri Lacabanne, Monein

Atelier participatif de mécanique, séance de vélo-école et balade, place Henri Lacabanne, Monein

Atelier participatif de mécanique, séance de vélo-école et balade, place Henri Lacabanne, Monein samedi 6 juin 2026.

Lieu : place Henri Lacabanne

Adresse : Monein

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Atelier participatif de mécanique, séance de vélo-école et balade Samedi 6 juin, 10h00 place Henri Lacabanne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

place Henri Lacabanne Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Atelier participatif de mécanique vélo, séance de vélo en milieu fermé et sortie vélo

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