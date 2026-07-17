Atelier Pastel, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · Galerie des Beaux-Arts Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier Pastel Samedi 12 septembre, 15h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde
10 €, réduit 7 €. 5 € avec la Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Revisitez au pastel l’un des chefs-d’œuvre d’une œuvre présentée dans l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-pastel
Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}, {« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-pastel »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).
dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’
Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage
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