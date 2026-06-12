ATELIER PÂTISSERIE AVEC FANNY Les Angles
ATELIER PÂTISSERIE AVEC FANNY Les Angles jeudi 6 août 2026.
Les Angles
ATELIER PÂTISSERIE AVEC FANNY
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Fanny, pâtissière diplômée, propose aux enfants une initiation à la pâtisserie. Cookies, muffins ou bien tartes seront confectionnés puis ensuite dévorés par les pâtissiers en herbe !
PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS DES ENFANTS UNIQUEMENT A PARTIR DE…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
Fanny, a certified pastry chef, offers children an introduction to baking. Cookies, muffins, and pies will be made and then devoured by the budding bakers!
LIMITED SPACES. REGISTRATION FOR CHILDREN ONLY FROM…
L’événement ATELIER PÂTISSERIE AVEC FANNY Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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