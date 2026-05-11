Atelier Pâtisserie créative Calice & Mandibule Le Havre
Atelier Pâtisserie créative Calice & Mandibule Le Havre samedi 13 juin 2026.
Le Havre
Atelier Pâtisserie créative
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Calice et Mandibule vous livre ses secrets de pâtisserie…
Durant 1h30 la team cuisine Calice vous guidera dans la préparation d’un dessert pas comme les autres.
Pour cette séance découvrez la recette des incontournables lunettes sablées à la confiture maison !
Réservation obligatoire .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Pâtisserie créative
L’événement Atelier Pâtisserie créative Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- HK – EN CONCERT LE TETRIS Le Havre 15 mai 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 15 mai 2026
- Visite guidée 6 km à quai Terminal de la Citadelle Le Havre 15 mai 2026
- Concert Volo La Singerie Le Havre 15 mai 2026
- Concert HK + Red Lezards Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 15 mai 2026