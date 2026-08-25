Atelier Pâtisserie créative Calice & Mandibule Le Havre
mercredi 16 septembre 2026 · Calice & Mandibule · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Pâtisserie créative
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Durant 1h30 la team cuisine Calice vous guidera dans la préparation d’un dessert pas comme les autres.
Pour cette séance découvrez la recette de ce délicieux entremet au sésame noir et au citron dont les filles ont le secret !
Inscription obligatoire .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
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English : Atelier Pâtisserie créative
L’événement Atelier Pâtisserie créative Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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