Atelier Pâtisserie créative Calice & Mandibule Le Havre

mercredi 16 septembre 2026 · Calice & Mandibule · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier Pâtisserie créative

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Durant 1h30 la team cuisine Calice vous guidera dans la préparation d’un dessert pas comme les autres.

Pour cette séance découvrez la recette de ce délicieux entremet au sésame noir et au citron dont les filles ont le secret !

Inscription obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Pâtisserie créative

L’événement Atelier Pâtisserie créative Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie