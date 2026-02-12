Atelier pâtisserie Nouveauté 2026 Rives-d’Autise

Atelier pâtisserie Nouveauté 2026

16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez pâtisser avec la farine du Moulin.

Venez confectionner en famille, des biscuits avec la farine du moulin et comprendre ce qu’est une céréale.

Pendant la cuisson, découvrez en autonomie le moulin et l’habitation du meunier.

Repartez avec vos biscuits pour le goûter !

A partir de 3 ans sur réservation .

16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

