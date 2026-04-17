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Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Ophélie Pâtisse

Adresse : 69 Rue Président Wilson

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 13:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Le dessert classique qui allie acidité et douceur.

Au programme
– Réalisation d’une pâte sucrée dorée et croustillante
– Préparation d’une crème citron onctueuse et parfumée
– Montage et finition avec une meringue légère et dorée

Astuces pour un résultat professionnel et bluffant

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée

L’événement Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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