Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 17 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 13:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le dessert classique qui allie acidité et douceur.
Au programme
– Réalisation d’une pâte sucrée dorée et croustillante
– Préparation d’une crème citron onctueuse et parfumée
– Montage et finition avec une meringue légère et dorée
Astuces pour un résultat professionnel et bluffant
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée
L’événement Atelier pâtisserie Tarte citron meringuée Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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