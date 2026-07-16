Atelier « Patrimoine en danger : livres menacés, livres sauvés », Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Atelier « Patrimoine en danger : livres menacés, livres sauvés » 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le patrimoine écrit a toujours fait face à de nombreux défis : sinistres, censures, destructions, environnement naturel, auxquels s’ajoutent aujourd’hui le réchauffement climatique et les guerres civiles. Face à ces menaces, quelles réponses les bibliothèques peuvent-elles apporter ?

Pendant ces deux jours, venez découvrir des documents patrimoniaux, les actions du Bouclier bleu, association internationale œuvrant pour la protection du patrimoine, ainsi que les métiers de la conservation et de la restauration du patrimoine écrit.

Au programme notamment : un florilège de livres patrimoniaux dégradés par leurs ennemis naturels, mais aussi les solutions et traitements mis en œuvre pour les sauver et les rendre accessibles.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Le patrimoine écrit a toujours fait face à de nombreux défis : sinistres, censures, destructions, environnement naturel, auxquels s’ajoutent aujourd’hui le réchauffement climatique et les guerres à ?…

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