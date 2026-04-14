Atelier « Pays du sommeil levant » avec l’artiste Geörgette Power, Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux

Atelier « Pays du sommeil levant » avec l’artiste Geörgette Power Samedi 18 avril, 15h00 Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Avez-vous des stratégies pour bien dormir ? Des rituels avant d’aller vous coucher ?

Vous souvenez-vous souvent de vos rêves ? Comment dormez-vous ?

Nous explorerons de manière ludique des questions liées au sommeil, au rêve et à l’éveil. En mélangeant nos souvenirs d’œuvres de l’exposition Chambres, ghosts & digitales, nos émotions et nos expériences personnelles de dormeur·euse, nous ferons peu à peu apparaître les cases d’une bande dessinée. Pas besoin de savoir manier le crayon pour participer, il suffit juste de se laisser guider au pays du sommeil levant.

Geörgette Power développe un travail entre la vidéo, le son et le texte où se tissent les fils de l’exploration vocale, de l’identité, du paysage, de la nature et du rêve. Ses œuvres assemblent fragments narratifs, paroles humaines et inhumaines, bruitisme et poésie sonore. Depuis 2020, il mène une recherche prenant la forme d’une enquête ouverte autour du sommeil et du récit onirique. À cette fin, il a impulsé la création d’une archive de rêves contributive (marecages.fr) et propose régulièrement des rencontres publiques autour de cette thématique.

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Explorer de manière ludique des questions liées au sommeil, au rêve et à l’éveil atelier sommeil