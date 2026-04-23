Atelier | Paysage intérieur Brine Boutique Galerie Eymet
Atelier | Paysage intérieur Brine Boutique Galerie Eymet mardi 7 juillet 2026.
Eymet
Atelier | Paysage intérieur
Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Du 7 au 10 juillet 2026, Brine invite Elyse Gehring pour une mini résidence de quatre jours autour du corps et de la créativité.
Pensé comme un cycle d’exploration sensible, ces 4 ateliers proposent d’utiliser le corps comme point de départ de la création. Il ne s’agit pas de séparer mouvement et pratique artistique, mais d’entrer progressivement en création par les sensations, la respiration, les gestes, les perceptions et l’état intérieur du moment.
Aujourd’hui Atelier Paysage intérieur
Un atelier intuitif pour représenter son état intérieur par la composition, la couleur et l’espace graphique.
Chaque atelier peut être suivi indépendamment, sans prérequis artistique.
Sur inscription 7 places disponibles par atelier. .
Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio
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English : Atelier | Paysage intérieur
L’événement Atelier | Paysage intérieur Eymet a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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