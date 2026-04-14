Atelier paysages sonores avec la Compagnie Furiosa, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Atelier paysages sonores avec la Compagnie Furiosa Mercredi 22 avril, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Sur réservation (6 enfants accompagnés d’un parent chacun). Les places étant limitées, merci de venir à l’atelier si vous réservez vos places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00

La compagnie Furiosa proposera son spectacle « L’ours et la louve » vendredi 24 avril à 20h à la Scène. Ce spectacle mêle théâtre d’ombre et sonorisation : https://www.youtube.com/watch?v=2ZLLQVrgdrU

En amont de ce spectacle, nous vous proposons un atelier parents-enfants de sonorisation. Amenez votre album jeunesse préféré (il doit être court et riche de possibilités de mise en sons). Après avoir pris connaissance de l’album, la compagnie vous mettra à disposition son outil de travail : une table sonorisée avec une malle pleine de petits instruments et d’objets sonores. Mais ils partageront aussi avec vous leur savoir-faire : utilisation du rythme, du volume, direction d’acteur dans la lecture de l’histoire, imagination, créativité… Un moment privilégié à partager en famille.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/node/content/nid/511998 »}] [{« data »: {« author »: « Cie Furiosa », « cache_age »: 86400, « description »: « L’OURS ET LA LOUVE //Conte sonore illustru00e9 u00e0 partir de 3 ans de la Compagnie Furiosa //Cru00e9ation 2020 // 45 minutesnDe et avec : Fabienne Muet et Christophe SevalnIllustrations : Anne-Lise BoutinnScu00e9nographie et animation vidu00e9o : ZebnnL’OURS ET LA LOUVE, c’est une histoire d’amour, de parents atypiques, d’intu00e9gration, et d’espu00e9rance. Une histoire ou00f9 le monde sauvage est mis u00e0 l’honneur et ou00f9 l’onirique s’invite pour nous aider u00e0 regarder nos peurs et nos animositu00e9s.nLes acteurs y content, chantent, et bruitent l’histoire autour d’une table sonorisu00e9e. Le regard, lui, est portu00e9 sur les illustrations animu00e9es d’Anne-Lise Boutin.nUn spectacle tout en contraste comme on les aime chez Furiosa !nnContact compagnie : compagniefuriosa@furiosart.comnnSoutiens : Avec l’aide u00e0 la Cru00e9ation de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ru00e9gion Nouvelle-Aquitaine, Coproduit par le Centre Culturel Robert Margerit u00e0 Isle, Aidu00e9 par l’Espace Georges Brassens u00e0 Feytiat, l’Espace Confluences u00e0 Condat-sur-Vienne, Expression 7, Ecole u00e9lu00e9mentaire du Roussillon u00e0 Limoges et la Commune de Verneuil-sur-Vienne. », « type »: « video », « title »: « TEASER L’OURS ET LA LOUVE – Cie Furiosa », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2ZLLQVrgdrU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2ZLLQVrgdrU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdD6iOK-mPQzkx6XksRe7XQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=2ZLLQVrgdrU »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Nous vous proposons un atelier parents-enfants de sonorisation. Amenez votre album jeunesse préféré (il doit être court et riche de possibilités de mise en sons). Sonorisation Création sonore

© Thierry Laporte/Médialudothèque de Bourg Saint Maurice