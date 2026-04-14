Contes à Re-Bourg : L’Afrique, terre de contrastes, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Contes à Re-Bourg : L’Afrique, terre de contrastes Mercredi 15 avril, 10h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Voyage, voyage au son de ce magnifique continent, riche d’une mosaïque culturelle et de paysages grandioses.

Pars à la rencontre de personnages divers et d’histoires incroyables.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Voyage, voyage au son de ce magnifique continent, riche d’une mosaïque culturelle et de paysages grandioses. Pars à la rencontre de personnages divers et d’histoires incroyables. Conte Lecture

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice