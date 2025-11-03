Atelier Pêche Nature Plan d’eau Le Vigan
Atelier Pêche Nature Plan d’eau Le Vigan jeudi 30 juillet 2026.
Atelier Pêche Nature
Plan d’eau Côté Restaurant, Rive droite Le Vigan Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Viens découvrir le monde de la pêche et apprendre les différentes techniques ! Ta mission devenir autonome et responsable vis à vis de la Nature et des autres usagers du milieu aquatique.
Viens découvrir le monde de la pêche et apprendre les différentes techniques ! Ta mission devenir autonome et responsable vis à vis de la Nature et des autres usagers du milieu aquatique. .
Plan d’eau Côté Restaurant, Rive droite Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com
English :
Come and discover the world of fishing and learn the different techniques! Your mission: to become autonomous and responsible towards Nature and other users of the aquatic environment.
German :
Entdecke die Welt des Angelns und lerne die verschiedenen Techniken kennen! Deine Aufgabe: Werde selbstständig und verantwortungsbewusst gegenüber der Natur und den anderen Wassernutzern.
Italiano :
Venite a scoprire il mondo della pesca e imparate le diverse tecniche! La vostra missione: diventare indipendenti e responsabili nei confronti della natura e degli altri utenti dell’ambiente acquatico.
Espanol :
¡Ven a descubrir el mundo de la pesca y aprende las diferentes técnicas! Tu misión: ser autónomo y responsable con la naturaleza y los demás usuarios del medio acuático.
L’événement Atelier Pêche Nature Le Vigan a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Gourdon