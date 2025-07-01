Marché Gourmand des Producteurs de Pays au Vigan

Place de l’Abbatiale Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Chaque mardi de l'été, la place de l’Église se transforme en un véritable marché gourmand où producteurs locaux et artisans du goût s’y réunissent pour proposer leurs meilleurs produits ! Dans une ambiance chaleureuse et estivale, les visiteurs peuvent échanger directement avec les producteurs, savourer des spécialités locales sur place et profiter d’un moment convivial en plein air, au cœur du village.

Chaque mardi de l'été, la place de l’Église se transforme en un véritable marché gourmand où producteurs locaux et artisans du goût s’y réunissent pour proposer leurs meilleurs produits ! Dans une ambiance chaleureuse et estivale, les visiteurs peuvent échanger directement avec les producteurs, savourer des spécialités locales sur place et profiter d’un moment convivial en plein air, au cœur du village.

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Place de l’Abbatiale Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 12 46

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English :

Every Tuesday in summer, the Place de l’Église is transformed into a veritable gourmet market, where local producers and artisans of taste come together to offer their best products! In a warm, summery atmosphere, visitors can chat directly with producers, savor local specialties on the spot, and enjoy a convivial moment outdoors, in the heart of the village.

L’événement Marché Gourmand des Producteurs de Pays au Vigan Le Vigan a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Gourdon