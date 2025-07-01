Les Rendez-Vous d’Aymare Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare Théâtre d’Aymare Le Vigan

Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Despotisme patriarcal et amours contrariés d'une jeunesse dorée au sein de la belle société athénienne, conflit explosif des créatures de la forêt, déréglant le climat, fantasme artistique d'une troupe de lourdauds, le tout bien secoué et mélangé, voilà le cocktail ahurissant que le génial William nous propose et dont nous nous emparons sur l'ensemble du site du Théâtre d'Aymare avec le groupe de l'atelier de création de la MJC de Gourdon

Despotisme patriarcal et amours contrariés d'une jeunesse dorée au sein de la belle société athénienne, conflit explosif des créatures de la forêt, déréglant le climat, fantasme artistique d'une troupe de lourdauds, le tout bien secoué et mélangé, voilà le cocktail ahurissant que le génial William nous propose et dont nous nous emparons sur l'ensemble du site du Théâtre d'Aymare avec le groupe de l'atelier de création de la MJC de Gourdon. Philtre d'amour, quiproquos et métamorphoses, désirs changeants et confusion des genres, bref, c'est un joyeux….désordre auquel vous convient nos actrices (et acteur!) de 12 à 70 ans !

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

Patriarchal despotism and the thwarted loves of a gilded youth in the heart of Athenian society, the explosive conflict of the creatures of the forest, deregulating the climate, the artistic fantasy of a troupe of heavyweights, all well shaken and mixed, this is the bewildering cocktail that the genial William offers us and which we take up on the whole site of the Théâtre d'Aymare with the group of the creative workshop of the MJC of Gourdon

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon