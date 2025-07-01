Les Rendez-Vous d’Aymare Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Le Vigan vendredi 3 juillet 2026.
Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare
Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-03
Pour sa sixième édition, le Festival Les Rendez-vous d'Aymare revient en force dans notre théâtre d'été, avec une programmation riche mêlant théâtre, musique et lectures
Pour sa sixième édition, le Festival Les Rendez-vous d'Aymare revient en force dans notre théâtre d'été, avec une programmation riche mêlant théâtre, musique et lectures. Pendant six jours, laissez-vous emporter par des univers artistiques variés et des spectacles où se croisent des créations originales, des compagnies venues de tous horizons… et surtout, des moments à vivre ensemble, sous les étoiles, dans l'atmosphère conviviale et chaleureuse de notre théâtre d'été.
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Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
For its sixth edition, the Festival Les Rendez-vous d'Aymare returns in force in our summer theater, with a rich program mixing theater, music and readings
L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon
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