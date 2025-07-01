Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare

Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-03

Pour sa sixième édition, le Festival Les Rendez-vous d'Aymare revient en force dans notre théâtre d'été, avec une programmation riche mêlant théâtre, musique et lectures

Pour sa sixième édition, le Festival Les Rendez-vous d'Aymare revient en force dans notre théâtre d'été, avec une programmation riche mêlant théâtre, musique et lectures. Pendant six jours, laissez-vous emporter par des univers artistiques variés et des spectacles où se croisent des créations originales, des compagnies venues de tous horizons… et surtout, des moments à vivre ensemble, sous les étoiles, dans l'atmosphère conviviale et chaleureuse de notre théâtre d'été.

.

Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its sixth edition, the Festival Les Rendez-vous d'Aymare returns in force in our summer theater, with a rich program mixing theater, music and readings

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon