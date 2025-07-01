Le Vigan en Fête Le Vigan
Le Vigan en Fête Le Vigan samedi 4 juillet 2026.
Le Vigan
Le Vigan en Fête
Le bourg Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes du Vigan-en-Quercy vous convie à un week end festif ! Un moment convivial à partager, pour petits et grands musique, danse, apéro, jeux et des surprises !
Le comité des fêtes du Vigan-en-Quercy vous convie à un week end festif ! Un moment convivial à partager, pour petits et grands musique, danse, apéro, jeux et des surprises !
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Le bourg Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 08 76 88 63
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English :
The Vigan-en-Quercy Festival Committee invites you to a festive weekend! A fun time for everyone, young and old: music, dancing, drinks, games, and surprises!
L’événement Le Vigan en Fête Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Gourdon
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