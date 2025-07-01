Les Rendez-Vous d’Aymare Au bord du monde Théâtre d’Aymare Le Vigan dimanche 5 juillet 2026.

Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Au bord du monde

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Jojo est un solo boy qui traîne dans sa rue avec son ballon pendant que ses parents sont loin sous le soleil

Jojo est un solo boy qui traîne dans sa rue avec son ballon pendant que ses parents sont loin sous le soleil. Surgissent deux fées un peu déglinguées, Anita et sa vieille mère Jillette, désœuvrées et passées au RMI (Revenu Magique d’Insertion).

Disposant de la garde de la vieille fée qui perd la boule et disparaît, Jojo est entraîné vers un long parcours initiatique, de la forêt de la grande peur aux séances de désintoxication d’une clinique pour superhéros paumés, en quête de lui même.

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

Jojo is a solo boy who hangs out on his street with his ball while his parents are away under the sun

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Au bord du monde Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon