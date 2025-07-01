Summer Yoga avec AnneCha Le Vigan
Summer Yoga avec AnneCha Le Vigan mardi 7 juillet 2026.
Le Vigan
Summer Yoga avec AnneCha
1307 route du Moulin de Fugier Le Vigan Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:15:00
fin : 2026-07-07 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20
Profitez des cours de yoga de l’été avec AnneCha
Profitez des cours de yoga de l’été avec AnneCha. Le Summer Yoga Flow se déroule en salle à la fraîche. Une parenthèse de bien-être accessible à tous, avec la possibilité de participer à un ou plusieurs cours selon vos envies tout au long de la saison estivale.
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1307 route du Moulin de Fugier Le Vigan 46300 Lot Occitanie
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English :
Enjoy summer yoga classes with AnneCha
L’événement Summer Yoga avec AnneCha Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gourdon
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