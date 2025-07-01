Le Vigan

Summer Yoga avec AnneCha

1307 route du Moulin de Fugier Le Vigan Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:15:00

fin : 2026-07-07 10:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20

Profitez des cours de yoga de l’été avec AnneCha

Profitez des cours de yoga de l’été avec AnneCha. Le Summer Yoga Flow se déroule en salle à la fraîche. Une parenthèse de bien-être accessible à tous, avec la possibilité de participer à un ou plusieurs cours selon vos envies tout au long de la saison estivale.

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1307 route du Moulin de Fugier Le Vigan 46300 Lot Occitanie

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English :

Enjoy summer yoga classes with AnneCha

L’événement Summer Yoga avec AnneCha Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gourdon