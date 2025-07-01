Le Vigan

Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy

Plan d’eau Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.

Lectures avec le Relais et l'ACM du Vigan-en-Quercy.

Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.

Lectures avec le Relais et l'ACM du Vigan-en-Quercy.

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Plan d’eau Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

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English :

As part of Premières Pages, come and share a moment of reading by the water to discover the book Encore un plouf ! written by Isabelle Ricq.

Readings with the Relais and the ACM of Vigan-en-Quercy.

L’événement Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon