Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy Le Vigan
Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy Le Vigan vendredi 10 juillet 2026.
Le Vigan
Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy
Plan d’eau Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.
Lectures avec le Relais et l'ACM du Vigan-en-Quercy.
Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.
Lectures avec le Relais et l'ACM du Vigan-en-Quercy.
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Plan d’eau Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92
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English :
As part of Premières Pages, come and share a moment of reading by the water to discover the book Encore un plouf ! written by Isabelle Ricq.
Readings with the Relais and the ACM of Vigan-en-Quercy.
L’événement Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau au Vigan-en-Quercy Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon
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