Atelier peindre ensemble Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Atelier peindre ensemble

Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:33:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’atelier Peindre ensemble de la MPT s’invite au Nombril pour faire peindre les adultes !

Cet atelier vous invite à réaliser une (mini)œuvre collective inspirée du peintre américain Jackson Pollock, grand maître de l’impressionnisme abstrait. Venez vous essayer à »l’action painting », traits et lignes de toutes couleurs, éclaboussures et projections, pour adultes et ados, matériel fourni. Prévoyez une tenue qui ne craint pas les taches !

15 personnes maximum .

Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Atelier peindre ensemble

L’événement Atelier peindre ensemble Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine