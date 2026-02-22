L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

L’écrit et ses imaginaires

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Les élèves de l’école d’arts plastiques communautaire exposent leurs productions plastiques réalisées à partir de textes poétiques ; tour à tour, ils auront la possibilité d’expérimenter l’écrit et l’image, de confronter leur corrélation comme base d’une nouvelle intention…

Venez nombreux découvrir le fruit de leur travail exposé à ciel ouvert dans le jardin du Nombril du Monde à Pougne Hérisson !

Évènement proposé par les enseignements artistiques de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, dans la cadre de la saison 2025-2026. .

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

