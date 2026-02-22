L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson
L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson vendredi 5 juin 2026.
L’écrit et ses imaginaires
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les élèves de l’école d’arts plastiques communautaire exposent leurs productions plastiques réalisées à partir de textes poétiques ; tour à tour, ils auront la possibilité d’expérimenter l’écrit et l’image, de confronter leur corrélation comme base d’une nouvelle intention…
Venez nombreux découvrir le fruit de leur travail exposé à ciel ouvert dans le jardin du Nombril du Monde à Pougne Hérisson !
Évènement proposé par les enseignements artistiques de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, dans la cadre de la saison 2025-2026. .
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’écrit et ses imaginaires
L’événement L’écrit et ses imaginaires Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine