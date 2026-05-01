Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson
Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson vendredi 29 mai 2026.
Pougne-Hérisson
Veillée Redorer la vieillesse
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:03:00
fin : 2026-05-29 21:33:00
Date(s) :
2026-05-29
Qu’est ce que vieillir ?
Vous aimeriez en échanger, témoigner, vous questionner ensemble ?
Cette veillée au jardin des histoires de Pougne-Hérisson vous propose une écoute collective d’extraits de textes et de collectages dans le jardin des histoires et une causerie avec Audrey Pharamond, l’autrice du livre “Les d’âmes qui murmuraient à l’oreille de mon cœur .
Un livre pour un regard différent sur la vieillesse, un livre pour rester en lien jusqu’au bout.
Nous dit la 4ème de couverture… Venez en discuter ! .
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Veillée Redorer la vieillesse
L’événement Veillée Redorer la vieillesse Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Parthenay Gâtine
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