Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Veillée Redorer la vieillesse

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:03:00

fin : 2026-05-29 21:33:00

Date(s) :

2026-05-29

Qu’est ce que vieillir ?

Vous aimeriez en échanger, témoigner, vous questionner ensemble ?

Cette veillée au jardin des histoires de Pougne-Hérisson vous propose une écoute collective d’extraits de textes et de collectages dans le jardin des histoires et une causerie avec Audrey Pharamond, l’autrice du livre “Les d’âmes qui murmuraient à l’oreille de mon cœur .

Un livre pour un regard différent sur la vieillesse, un livre pour rester en lien jusqu’au bout.

Nous dit la 4ème de couverture… Venez en discuter ! .

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Veillée Redorer la vieillesse

L’événement Veillée Redorer la vieillesse Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Parthenay Gâtine