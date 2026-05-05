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Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Nombril du Monde

Adresse : 7 Rue des Merveilles

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:33:00

Tarif : Gratuit

Pougne-Hérisson

Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:33:00
fin : 2026-06-07 16:33:00

Date(s) :
2026-06-07

Ici, il faut le croire pour le voir , telle est la devise !!!
Alors venez découvrir le jardin du Nombril du monde et ses environs. Vous pourrez jetez un oeil original aux paysages et à la flore de Gâtine, avec, en plus, une touche de patrimoine ! Pour en prendre plein les yeux !!
40 personnes maximum.   .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  lenombril@nombril.com

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L’événement Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine

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