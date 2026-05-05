Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:33:00

fin : 2026-06-07 16:33:00

Date(s) :

2026-06-07

Ici, il faut le croire pour le voir , telle est la devise !!!

Alors venez découvrir le jardin du Nombril du monde et ses environs. Vous pourrez jetez un oeil original aux paysages et à la flore de Gâtine, avec, en plus, une touche de patrimoine ! Pour en prendre plein les yeux !!

40 personnes maximum. .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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L’événement Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine