Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ? Le Nombril du monde Pougne-Hérisson
Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ? Le Nombril du monde Pougne-Hérisson jeudi 18 juin 2026.
Pougne-Hérisson
Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ?
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:03:00
fin : 2026-06-18 21:33:00
Date(s) :
2026-06-18
La Gâtine perd-t-elle la boule ?
La boule en bois, pratique atypique du Poitou nous rend curieux !
Pour satisfaire les esprits éveillés démonstration, échanges et film documentaire sur la boule en bois au programme de cette veillée.
Soirée en partenariat avec le CARUG et le club de boule en bois de Clessé et Hérisson, venez nous retrouver !
Nous dit la 4ème de couverture… Venez en discuter ! .
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ?
L’événement Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ? Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Parthenay Gâtine
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