Paysages, rêveries et balade contée Le Nombril Pougne-Hérisson
Paysages, rêveries et balade contée Le Nombril Pougne-Hérisson samedi 18 juillet 2026.
Pougne-Hérisson
Paysages, rêveries et balade contée
Le Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:03:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
A 18h03 Balade contée
Les stagiaires de la formation conter en espace naturel , tout juste achevé et porté par Olivier Villanove, se prêtent au jeu d’une restitution et se confronte au public pugnacien ! Le temps d’une balade à travers le village, ils vous invitent à découvrir leurs histoires nées de leur rencontre avec les lieux. Une invitation à écouter autrement ce qui nous entoure.
A 21h03 Paysages et Rêveries
Olivier Villanove a l’art de captiver l’auditoire. Avec des mots bien d’aujourd’hui, il fait naître la fiction et l’envie irrépressible de courir après ses rêves. Rêveur, ce sont des récits croisés de personnages qui décident de ne pas laisser passer leur chance. Rêveur, c’est un voyage aventureux dans la parole et on se laisse embarquer avec plaisir dans un imaginaire vivifiant. .
Le Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Paysages, rêveries et balade contée
L’événement Paysages, rêveries et balade contée Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine
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