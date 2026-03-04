Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !, Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson

Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Dimanche 7 juin, 15h33 Le Nombril du Monde Deux-Sèvres

40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:33:00+02:00 – 2026-06-07T16:33:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:33:00+02:00 – 2026-06-07T16:33:00+02:00

Ici, « il faut le croire pour le voir », telle est la devise !!!

Alors venez découvrir le jardin du Nombril du monde et ses environs. Vous pourrez jetez un oeil original aux paysages et à la flore de Gâtine, avec, en plus, une touche de patrimoine ! Pour en prendre plein les yeux !!

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles, 79130 Pougne-Hérisson, France Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549641919 https://www.nombril.com Entrez dans le jardin des Histoires et profitez en autonomie des installations de Robert Jarry. Au gré de votre balade, laissez-vous surprendre par des récits de tous horizons, et profitez de ce reposoir à histoires pour vous ressourcer les pieds dans l’herbe et la tête dans les nuages !

Ici, « il faut le croire pour le voir », telle est la devise !!!

©Le nombril du monde