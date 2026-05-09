La soirée des Fous FLIP Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

La soirée des Fous FLIP

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:33:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette année encore, les fous du FLIP envahissent le jardin des histoires pour de nouveaux défis ludiques à relever en famille ou entre amis, avec à la clef des lots de jeux à gagner.

Mais en plus de ça, les ombilicologues ont invité des créateur.ice.s de jeux pour qu’ils et elles présentent leur travail et vous présentent leurs jeux en soirée, à partir de 19h33 de quoi avoir l’eau à la bouche avant le grand retour du FLIP à Parthenay pour la 40e édition ! .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : La soirée des Fous FLIP

L’événement La soirée des Fous FLIP Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine