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La soirée des Fous FLIP Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

La soirée des Fous FLIP Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

La soirée des Fous FLIP Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson samedi 27 juin 2026.

Lieu : Le Nombril du Monde

Adresse : 7 Rue des Merveilles

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:33:00

Tarif :

Pougne-Hérisson

La soirée des Fous FLIP

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:33:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Cette année encore, les fous du FLIP envahissent le jardin des histoires pour de nouveaux défis ludiques à relever en famille ou entre amis, avec à la clef des lots de jeux à gagner.

Mais en plus de ça, les ombilicologues ont invité des créateur.ice.s de jeux pour qu’ils et elles présentent leur travail et vous présentent leurs jeux en soirée, à partir de 19h33 de quoi avoir l’eau à la bouche avant le grand retour du FLIP à Parthenay pour la 40e édition !   .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  lenombril@nombril.com

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English : La soirée des Fous FLIP

L’événement La soirée des Fous FLIP Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine

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